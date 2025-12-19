Kralle und die siebte DivisionJetzt kostenlos streamen
Mob Psycho 100
Folge 9: Kralle und die siebte Division
24 Min.Ab 12
Mob, Hanazawa und Dimple machen sich auf den Weg, um Ritsu und die anderen entführten Kinder aus dem Awakening Lab zu retten. In der Zwischenzeit machen Ritsu und die anderen Kinder ihre eigenen Pläne, um aus ihrer Haft zu entkommen.
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2016
Altersfreigabe:
12
