Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mob Psycho 100

Uneins, um eins zu werden

Crunchy RollStaffel 1Folge 6
Uneins, um eins zu werden

Uneins, um eins zu werdenJetzt kostenlos streamen

Mob Psycho 100

Folge 6: Uneins, um eins zu werden

24 Min.Ab 12

Nach dem Vorfall in der Black Vinegar Middle School, verbreiten sich an Mobs Schule die Gerüchte über seine Fähigkeiten und seinen Kampf mit Teru. Daraufhin will Tome unbedingt nach anderen telepathischen Menschen suchen und macht sich mit Mob auf den Weg.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mob Psycho 100
Crunchy Roll
Mob Psycho 100

Mob Psycho 100

Alle 2 Staffeln und Folgen