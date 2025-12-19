Mob Psycho 100
Folge 6: Uneins, um eins zu werden
24 Min.Ab 12
Nach dem Vorfall in der Black Vinegar Middle School, verbreiten sich an Mobs Schule die Gerüchte über seine Fähigkeiten und seinen Kampf mit Teru. Daraufhin will Tome unbedingt nach anderen telepathischen Menschen suchen und macht sich mit Mob auf den Weg.
Mob Psycho 100
Genre:Anime, Action
Produktion:JP, 2016
12
Copyrights:© Crunchyroll