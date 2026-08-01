Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 01.08.2026: Alle für Einen
45 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 12
Josh kehrt nach North Carolina zurück, weil seine Ausrüstung vom Polizeiabschlepphof auf den Schrottplatz gebracht werden soll. Das darf nicht geschehen! Die Kupferdestille hat nicht nur einen hohen materiellen Wert, sie wurde außerdem von Jim Tom gebaut – einer verstorbenen Legende unter den Schnapsbrennern. Wird es Josh gelingen, die kostbare Apparatur zu retten? Und Mike und Jerry haben den Mund möglicherweise zu voll genommen. „Hard Seltzer“ ist bei jungen Leuten aktuell sehr beliebt. Doch bei der Herstellung von sprudelndem Alkohol betreten die Outlaws Neuland.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.