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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Die Bruchlandung

DMAXFolge vom 08.08.2026
Die Bruchlandung

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 08.08.2026: Die Bruchlandung

45 Min.Folge vom 08.08.2026Ab 12

Mark und „Huck“ wollen in North Carolina 600 Liter selbst gebrannten Schnaps ausliefern. Doch auf dem Weg zum Kunden versagen die Bremsen ihres Trucks. Die Männer können zwar rechtzeitig abspringen, bevor das Fahrzeug einen Abhang hinunterstürzt, doch die Gläser zerschellen an den Felsen. Die gesamte Ladung ist verloren. „Digger“ und sein Kumpel ergattern unterdessen in Tennessee eine begehrte Weizensorte, die durch einige der besten Bourbons aus Kentucky bekannt geworden ist. Das Getreide sorgt für ein weicheres, süßeres Aroma mit Noten von Vanille und Karamell.

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