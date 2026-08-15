Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 15.08.2026: Todescocktail
44 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 12
Wegen der Zölle sind die Preise für Alkohol in Kanada stark gestiegen. Davon möchte Tim in Virginia profitieren. Während sein Partner Howard im Nachbarland nach weiteren Großabnehmern sucht, holt der „Moonshiner“ seine alten Kumpel mit ins Boot. Gemeinsam mit Henry und „Tickle“ kann Tim deutlich mehr Schnaps herstellen. In North Carolina flammt unterdessen eine alte Fehde wieder auf. Mark und „Huck“ haben Grund zu der Annahme, dass Mike und Jerry Teile ihrer Ausrüstung gestohlen haben. Das wollen sich die Outlaws nicht gefallen lassen. Der vereinbarte Friedenspakt ist damit hinfällig.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.