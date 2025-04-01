Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Ein plötzlicher Tod

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 18
Ein plötzlicher Tod

Ein plötzlicher TodJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 18: Ein plötzlicher Tod

46 Min.Ab 12

Ein ungewöhnliches Erbe für Jessica: Als ihr Onkel stirbt, erhält sie dessen Anteile am Football-Verein "Leopards". Sie nimmt Kontakt mit dem Club auf und lernt mehrere Spieler kennen, unter ihnen Zak Farrell. Zu ihren neuen Bekannten gehören auch Zaks Frau Cathy und seine Tochter Jill, ebenso wie der Manager des Vereins, Phil Kreuger. Als dieser wenige Tage später tot im Whirlpool des Clubs aufgefunden wird, verdächtigt man Zak. Doch Jessica glaubt an seine Unschuld ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen