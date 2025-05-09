Ein nahezu perfekter MordJetzt kostenlos streamen
Mord ist ihr Hobby
Folge 9: Ein nahezu perfekter Mord
46 Min.Folge vom 09.05.2025Ab 12
Gerade als Jessica bei ihrem Neffen Bert, einem Polizisten, und dessen Familie zu Gast ist, wird sie von Horatio Baldwin eingeladen, bei der Einweihung seines neuen Horror-Vergnügungsparks zugegen zu sein. Sie hat jedoch keine Lust, sich für seine Werbezwecke einspannen zu lassen. Kurz darauf erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass sich Baldwin erhängt hat. Es sieht zunächst nach Selbstmord aus - doch Jessica beginnt gemeinsam mit Bert, auf eigene Faust zu ermitteln ...
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH