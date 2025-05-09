Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Ein nahezu perfekter Mord

SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 9 vom 09.05.2025
Ein nahezu perfekter Mord

Ein nahezu perfekter MordJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 9: Ein nahezu perfekter Mord

46 Min. Folge vom 09.05.2025 Ab 12

Gerade als Jessica bei ihrem Neffen Bert, einem Polizisten, und dessen Familie zu Gast ist, wird sie von Horatio Baldwin eingeladen, bei der Einweihung seines neuen Horror-Vergnügungsparks zugegen zu sein. Sie hat jedoch keine Lust, sich für seine Werbezwecke einspannen zu lassen. Kurz darauf erfährt sie zu ihrem Entsetzen, dass sich Baldwin erhängt hat. Es sieht zunächst nach Selbstmord aus - doch Jessica beginnt gemeinsam mit Bert, auf eigene Faust zu ermitteln ...

Mord ist ihr Hobby
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

