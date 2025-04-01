Mord ist ihr Hobby
Folge 16: Der tödliche Pfeil
46 Min.Ab 12
Zum 60. Geburtstag des spanischen Malers Diego Santana reist auch Jessica zu einer großen Feier auf seiner Heimatinsel an. Am Vorabend des Festes wird ein Anschlag auf Diego verübt, der misslingt. Doch am nächsten Tag trifft den Maler ein tödlicher Pfeil, abgeschossen während eines Spazierganges. Hobbydetektivin Jessica beginnt mit den Ermittlungen. Hatte Diego Feinde? Befindet sich der Mörder möglicherweise unter den Gästen, ist es vielleicht sogar Diegos Ex-Frau Belle?
Mord ist ihr Hobby
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH