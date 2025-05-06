Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Doppeltes Spiel

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 4vom 06.05.2025
Doppeltes Spiel

Doppeltes SpielJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 4: Doppeltes Spiel

46 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 6

Jessica besucht ihre Cousine Vicky Brandon in San Francisco. Vicky hat Probleme mit ihrem Verlobten Howard Griffin: Sie vermutet, dass er nicht in der Versicherungsbranche arbeitet, wie er vorgibt, sondern ein Doppelleben führt. Ihr Verdacht führt die beiden Damen in Mr. Drakes Nachtclub - und hier sehen sie Howard als Drag Queen! Doch damit nicht genug: Während der Performance von Star Michèle Dupont wird die Leiche von Mr. Drake gefunden - Howard rennt in Panik aus dem Club ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen