Mord ist ihr Hobby
Folge 13: Zum Broadway um jeden Preis
46 Min.Ab 6
Jessicas Neffe Grady arbeitet als Buchhalter bei einer großen Hollywood-Produktion, mit der die Diva Rita Bristol ihr Comeback starten will. Beteiligt sind auch Ritas Tochter Patti und ihr Sohn Barry. Grady lädt Jessica ein, bei einer der Proben zuzuschauen. An diesem Abend wird Patti auf der Straße angegriffen und schwer verletzt. Ihr Bruder Barry erschießt den Täter in Notwehr. Kurz darauf versucht jemand, Rita zu vergiften. Jessica schaltet sich in die Ermittlungen ein ...
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Drama, Mystery, Krimi
Produktion:US, 1984
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© NBC UNIVERSAL International GmbH