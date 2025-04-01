Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord ist ihr Hobby

Der Tod kommt mit dem Bus

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 20
Der Tod kommt mit dem Bus

Mord ist ihr Hobby

Folge 20: Der Tod kommt mit dem Bus

47 Min.Ab 12

Jessica Fletcher befindet sich gemeinsam mit ihrem Freund Amos Tupper auf einer Busreise zu einem Bankett. Unterwegs gerät die Reisegruppe jedoch in ein schweres Unwetter und ist gezwungen, an einem Restaurant einen Zwischenstopp einzulegen. Während die anderen Reisenden essen, muss Jessica noch einmal zum Bus zurück - und findet den Fahrer Ben Gibbons ermordet auf. Zusammen mit Amos Tupper versucht sie, den Fall aufzuklären. Verdächtig sind einige Mitreisende ...

