Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Frisörsalon

SAT.1Staffel 2Folge 1vom 14.09.2018
Folge 1: Frisörsalon

44 Min.Folge vom 14.09.2018Ab 12

Es scheint ein ganz normaler Arbeitstag für die Friseure Lisa und Oliver - bis Society-Lady Verona Pooth im Friseursalon vorbeikommt. Verona und Lisa haben seit jeher ein angespanntes Verhältnis und es kommt bald zur Konfrontation.

SAT.1
