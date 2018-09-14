Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 1: Frisörsalon
44 Min.Folge vom 14.09.2018Ab 12
Es scheint ein ganz normaler Arbeitstag für die Friseure Lisa und Oliver - bis Society-Lady Verona Pooth im Friseursalon vorbeikommt. Verona und Lisa haben seit jeher ein angespanntes Verhältnis und es kommt bald zur Konfrontation.
