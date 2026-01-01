Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 5: Folge 5
43 Min.Ab 12
Direktorin Frau Dr. Dr. Nick herrscht mit strenger Hand sowohl über die Schule als auch über Liebhaber und Referendar Oliver. Heute haben sich im Lehrerzimmer anscheinend auch noch andere eingefunden, die ein Problem mit der Direktorin haben ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1