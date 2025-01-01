Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 3: Casa Casanova
44 Min.Ab 12
Senioren Playboy Horst steckt in den finalen Vorbereitungen für das Cover-Fotoshooting der Jubiläumsausgabe seiner Erotik-Zeitschrift "Hottes Hotties". Doch als Covermodel und Geliebte Birthe seine legendäre Villa "Casa Casanova" betritt, ist es um Horst geschehen...
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
