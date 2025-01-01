Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 6: Folge 6
44 Min.Ab 12
Oliver Pocher ist Fitnessfreak. Deshalb hat er seinen eigenen Fitnessdrink entwickelt. Und der verkauft sich genial - vor allem dank Werbegesicht Faisal Kawusi. Der hat aber nicht nur einen Neider, der es auf ihn abgesehen hat ...
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1