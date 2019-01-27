Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 2: Autowerkstatt
44 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12
Mechaniker und Schürzenjäger Martin erwartet einen ruhigen Tag. Auch dass die schöne Joyce mal wieder ein Problem mit dem Roller hat, scheint ihn, obwohl er verheiratet ist, nicht zu stören. Was dann passiert, ändert nicht nur sein Leben.
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Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 3: Sat.1 emotions