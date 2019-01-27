Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Autowerkstatt

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 27.01.2019
Autowerkstatt

AutowerkstattJetzt kostenlos streamen

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Folge 2: Autowerkstatt

44 Min.Folge vom 27.01.2019Ab 12

Mechaniker und Schürzenjäger Martin erwartet einen ruhigen Tag. Auch dass die schöne Joyce mal wieder ein Problem mit dem Roller hat, scheint ihn, obwohl er verheiratet ist, nicht zu stören. Was dann passiert, ändert nicht nur sein Leben.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
SAT.1
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Alle 2 Staffeln und Folgen