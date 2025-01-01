Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 7: Im Bürgeramt
43 Min.Ab 12
Für den Beamten Sascha ist heute ein toller Tag: Er feiert 15-jähriges Dienstjubiläum im Bürgeramt und verkündet, dass er sich zur Bürgermeisterwahl hat aufstellen lassen. Klingt eigentlich nach einem Tag zum Feiern, wenn da nicht der Neid der Mitarbeiter wäre ...
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1