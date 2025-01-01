Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Im Bürgeramt

SAT.1Staffel 2Folge 7
Im Bürgeramt

Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show

Folge 7: Im Bürgeramt

43 Min.Ab 12

Für den Beamten Sascha ist heute ein toller Tag: Er feiert 15-jähriges Dienstjubiläum im Bürgeramt und verkündet, dass er sich zur Bürgermeisterwahl hat aufstellen lassen. Klingt eigentlich nach einem Tag zum Feiern, wenn da nicht der Neid der Mitarbeiter wäre ...

