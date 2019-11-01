Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Folge 8: Schönheitsklinik
44 Min.Folge vom 01.11.2019Ab 12
"Hallöchen Popöchen", so heißt die Schönheitsklinik von Karl Dall. Für den Beauty-Doc ist sein Job der Weg zum schnellen Geld, deshalb lässt er alle Skrupel bei Seite und operiert heute einen waschechten Mafioso. Was da alles schief gehen kann ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mord mit Ansage - Die Krimi-Impro Show
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Unterhaltung, Comedy
Produktion:DE, 2018
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Sat.1