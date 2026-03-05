Mordufer (1/4): Brennen soll sieJetzt kostenlos streamen
Mordufer
Folge 1: Mordufer (1/4): Brennen soll sie
Eine verbrannte Leiche, ein neues Team und alte Spannungen: Ein mysteriöser Fund wird zum Stresstest. Nach ihrer langen Babypause kehrt Kommissarin Doro Beitinger in den Dienst zurück und wird nicht nur mit ihrer neuen Chefin, sondern auch mit einem rätselhaften Fall konfrontiert: Am Ufer des Bodensees wurde eine Leiche verbrannt, offenbar zur Spurenverwischung. Am Fundort trifft sie auch erstmals auf ihre junge Vorgesetzte Chiara Locatelli. Während Revierleiter Stefan Schlegel erleichtert über das vollständige Team ist, beginnen die Ermittlungen unter neuen Vorzeichen. Besetzung: Franziska Weisz (Doro Beitinger) Maria Wördemann (Chiara Locatelli) Ralf Bauer (Stefan Schlegel) Lucas Prisor (Florian Jäger) Paul Ahrens (Nico Arnold) Ronald Kukulies (Gregor Eisen) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Regine Bielefeldt, Mariann Kaiser Bildquelle: ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz
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