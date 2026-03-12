Mordufer (2/4): Kurzes GlückJetzt kostenlos streamen
Mordufer
Folge 2: Mordufer (2/4): Kurzes Glück
Ein Lottogewinner verschwindet – bis ein Fass im Bodensee eine mörderische Wahrheit enthüllt. Taucher finden am Grund des Bodensees ein illegal entsorgtes Fass mit der Leiche des Kleinkriminellen und frischgebackenen Lottomillionärs Charly Lobinger. Sein Verschwinden nach dem Gewinn gibt Rätsel auf. Von Ex-Freundin Mona erfahren Doro und Chiara, dass Charlys Stiefvater Peter Schreiner ihn einst im Streit hinausgeworfen hat – ein starkes Motiv, das die Ermittlungen zuspitzt. Besetzung: Franziska Weisz (Doro Beitinger) Maria Wördemann (Chiara Locatelli) Marlene Markt (Mona Reichel) Lucas Prisor (Florian Jäger) Paul Ahrens (Nico Arnold) Ronald Kukulies (Gregor Eisen) Ralf Bauer (Stefan Schlegel) Michael A. Grimm (Peter Schreiner) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Regine Bielefeldt Kamera: Constantin Campean Musik: Jens Langbein, Robert Schulte-Hemming Bildquelle: ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick