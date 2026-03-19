Mordufer (3/4): Die große GierJetzt kostenlos streamen
Mordufer
Folge 3: Mordufer (3/4): Die große Gier
Ein Badetag endet tödlich: Zwei Frauen, zwei Morde und ein Ermittlerduo unter Hochdruck. Eine drückende Schwüle und strahlender Sonnenschein laden zum Baden ein. Da wittert ein Hund in Ufernähe eine Leiche. Die Tote, Petra Schiller, arbeitete im Meldeamt. Kaum nehmen Doro und Chiara die Ermittlungen auf, taucht eine weitere Leiche auf. Offenbar wurde die Drohnenkonstrukteurin Geralinde Herrenberg bereits einen Tag zuvor ermordet. Parallelen bei der Tötungsart legen einen Zusammenhang zwischen beiden Femiziden nahe. Die Opfer haben sich aber wohl nur flüchtig gekannt. Besetzung: Franziska Weisz (Doro Beitinger) Maria Wördemann (Chiara Locatelli) Lucas Prisor (Florian Jäger) Paul Ahrens (Nico Arnold) Ronald Kukulies (Gregor Eisen) Nicola Mastroberardino (Till Gröschner) Gabriel Raab (Oliver Neuroth) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Boris Dennulat Kamera: Constantin Campean Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming Bildquelle: ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz
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