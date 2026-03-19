Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mordufer

Mordufer (3/4): Die große Gier

ORF2Staffel 1Folge 3vom 19.03.2026
Mordufer (3/4): Die große Gier

Mordufer (3/4): Die große GierJetzt kostenlos streamen

Mordufer

Folge 3: Mordufer (3/4): Die große Gier

59 Min.Folge vom 19.03.2026

Ein Badetag endet tödlich: Zwei Frauen, zwei Morde und ein Ermittlerduo unter Hochdruck. Eine drückende Schwüle und strahlender Sonnenschein laden zum Baden ein. Da wittert ein Hund in Ufernähe eine Leiche. Die Tote, Petra Schiller, arbeitete im Meldeamt. Kaum nehmen Doro und Chiara die Ermittlungen auf, taucht eine weitere Leiche auf. Offenbar wurde die Drohnenkonstrukteurin Geralinde Herrenberg bereits einen Tag zuvor ermordet. Parallelen bei der Tötungsart legen einen Zusammenhang zwischen beiden Femiziden nahe. Die Opfer haben sich aber wohl nur flüchtig gekannt. Besetzung: Franziska Weisz (Doro Beitinger) Maria Wördemann (Chiara Locatelli) Lucas Prisor (Florian Jäger) Paul Ahrens (Nico Arnold) Ronald Kukulies (Gregor Eisen) Nicola Mastroberardino (Till Gröschner) Gabriel Raab (Oliver Neuroth) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Boris Dennulat Kamera: Constantin Campean Musik: Jens Langbein, Robert Schulte Hemming Bildquelle: ORF/ZDF/Patrick Pfeiffer Konstanz

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mordufer
ORF2
Mordufer

Mordufer

Alle 1 Staffeln und Folgen