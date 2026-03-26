Mordufer (4/4): Wein und WahrheitJetzt kostenlos streamen
Mordufer
Folge 4: Mordufer (4/4): Wein und Wahrheit
Ein Todesfall im Weinkeller bringt ein ganzes Dorf ins Wanken – und gefährliche Wahrheiten ans Licht. Das traditionsreiche Weingut Mockwitz steht durch Klimawandel und Fehlentscheidungen vor dem Ruin. Als der Chefeinkäufer des Discounters Hyperkauf, Urs Stalder, tot im Weinkeller aufgefunden wird, behauptet zunächst niemand, ihn gesehen zu haben. Die Ermittlerinnen Doro und Chiara stoßen auf hartnäckiges Schweigen und entdecken ein Netz aus Abhängigkeiten, Druck und bedrohten Existenzen. Besetzung: Franziska Weisz (Doro Beitinger) Maria Wördemann (Chiara Locatelli) Lucas Prisor (Florian Jäger) Paul Ahrens (Nico Arnold) Ronald Kukulies (Gregor Eisen) Amelie Kiefer (Tessa Mockwitz) Sebastian Fritz (Sebastian Mockwitz) Moritz Treuenfels (Matthias Glasner) Regie: Christoph Ischinger Drehbuch: Regine Bielefeldt, Mariann Kaiser
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