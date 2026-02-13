Zum Inhalt springenBarrierefrei
OktoStaffel 2Folge 1vom 13.02.2026
Folge 1: FAIRTRADE FLOYD

44 Min.Folge vom 13.02.2026

Mit dem Segen von Vernon Reid (Living Colour) bestreiten die Wolfsberger Rockmusiker FAIRTRADE FLOYD die 666ste Ausgabe der MULATSCHAG SHOW. With various instruments, like the one-string „Diddley Bow“ they are playing live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.

Okto

