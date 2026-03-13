DIE BÖSLINGE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
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Folge 6: DIE BÖSLINGE LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
44 Min.Folge vom 13.03.2026
Die Böslinge sind eine legendäre österreichische Punkband aus Wien. Die Texte sind im Wiener Dialekt und die Musik von The Exploited, The Clash, Sex Pistols und Motörhead beeinflusster Punkrock. Die Böslinge spielen live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.
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Genre:Musik, Talk
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 2: okto