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CHRIS ZITTA LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

OktoStaffel 2Folge 3vom 27.02.2026
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Folge 3: CHRIS ZITTA LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

44 Min.Folge vom 27.02.2026

Er wurde als Gitarrist der österreichischen Hardrock-Band Alkbottle bekannt. Zitta kam schon als Kind mit der Rockmusik in Berührung, weil sein Vater Plattenboss der Ariola, Bellaphon und später dann Warner Music war. Chris Zitta, der u.a. Heinz Neuböck und Milan Polak als Lehrer hatte, spielt mit Band live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.

Weitere Folgen in Staffel 2

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