CHRIS ZITTA LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
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Folge 3: CHRIS ZITTA LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
44 Min.Folge vom 27.02.2026
Er wurde als Gitarrist der österreichischen Hardrock-Band Alkbottle bekannt. Zitta kam schon als Kind mit der Rockmusik in Berührung, weil sein Vater Plattenboss der Ariola, Bellaphon und später dann Warner Music war. Chris Zitta, der u.a. Heinz Neuböck und Milan Polak als Lehrer hatte, spielt mit Band live im Studio zum Mittelpunkt der Welt.
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Genre:Musik, Talk
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