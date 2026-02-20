Staffel 2Folge 2vom 20.02.2026
EVE KIND LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELTJetzt kostenlos streamen
Mulatschag
Folge 2: EVE KIND LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT
44 Min.Folge vom 20.02.2026
Geboren in Oberhof bei Salzburg („Stille Nacht“), begeistert Evelyn Ruzicka seit Jahren als Sängerin und Schauspielerin (Josefstadt, Kammerspiele, Oper Graz). Mit ihrer Truppe EVE KIND performed sie live im Studio zum Mittelpunkt der Welt. „Namaste“ sagt die Wölfin.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Mulatschag
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Talk, Musik
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© okto