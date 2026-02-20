Zum Inhalt springenBarrierefrei
OktoStaffel 2Folge 2vom 20.02.2026
EVE KIND LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

EVE KIND LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

Folge 2: EVE KIND LIVE IM STUDIO ZUM MITTELPUNKT DER WELT

44 Min.Folge vom 20.02.2026

Geboren in Oberhof bei Salzburg („Stille Nacht“), begeistert Evelyn Ruzicka seit Jahren als Sängerin und Schauspielerin (Josefstadt, Kammerspiele, Oper Graz). Mit ihrer Truppe EVE KIND performed sie live im Studio zum Mittelpunkt der Welt. „Namaste“ sagt die Wölfin.

