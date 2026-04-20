My American Love
Folge vom 20.04.2026: Liebe zu fünft
44 Min.Folge vom 20.04.2026Ab 12
Texaner Sean liebt polyamor und hat fünf Freundinnen gleichzeitig. Sie wissen voneinander, aber kennen sich nicht alle persönlich. Das soll sich jetzt ändern: Der Ex-Soldat reist mit seiner deutschen Geliebten zu seinem amerikanischen Sweetheart. Nana aus Dortmund hat Amerikaner Bobby in einem Gefängnis in Michigan geheiratet. Seit 11 Jahren ist er schon in Haft, könnte jetzt, nach seiner Bewährungsanhörung, aber freikommen. Haben die beiden die Chance auf eine gemeinsame Zukunft? Außerdem: In Mexiko City trifft Thomas seine Traumfrau Adriana zum ersten Mal persönlich, doch der Funke springt nicht über.
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Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.