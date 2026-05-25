My American Love
Folge vom 25.05.2026: Eine Chance für die Liebe
44 Min.Folge vom 25.05.2026Ab 6
Nana wartet seit fünf Jahren sehnsüchtig auf Ehemann Bobby, der seit 11 Jahren im Gefängnis sitzt und heute endlich auf Bewährung freikommen soll. Oder geht am Ende doch noch etwas schief? Ex-Häftling Aaron und seine Frau führen eine Fernbeziehung mit Kind, doch Adrijana kann keine Aufenthaltsgenehmigung in den USA beantragen, weil der gemeinsame Wohnsitz fehlt. Das soll sich jetzt ändern. Thomas ist von einer gemeinsamen Zukunft mit seiner mexikanischen Traumfrau weit entfernt, denn er hat bis dato alles falsch gemacht. Jetzt versucht er, ihr Herz mit einer romantischen Bodensee-Bootsfahrt zu erobern.
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Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.