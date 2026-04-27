My American Love
Folge vom 27.04.2026: Zwischen Glück und Frust
44 Min.Folge vom 27.04.2026Ab 12
Amerikaner Mike hat Angst um die Sicherheit seiner deutschen Ehefrau Anna. Sie darf im Dunkeln nicht raus und muss ein Pfefferspray bei sich tragen. Außerdem muss sie mit ihm zum Schießtraining. Doch beim Thema „Familie“ kommen der 28-Jährigen die Tränen: Sie hat Heimweh, darf die USA aber nicht verlassen. Nana aus Dortmund ist glücklich, weil die Bewährungsanhörung für ihren inhaftierten Ehemann Bobby gut gelaufen ist. Doch ob die beiden bald zusammen in den USA leben werden, steht noch in den Sternen. Und Thomas ist nach seinem zweiten Date mit Adriana in Mexiko City am Boden zerstört.
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Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.