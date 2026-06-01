My American Love
Folge vom 01.06.2026: Liebe auf Bewährung
44 Min.Folge vom 01.06.2026Ab 6
Nach einem holprigen Start versucht Thomas seine mexikanische Traumfrau Adriana doch noch für sich zu gewinnen und startet eine Romantik-Offensive am Bodensee. Ostfriesin Anna und Ehemann Mike leben zusammen im Bundesstaat New York, doch die 28-jährige hat große Sehnsucht nach ihrer Familie. Ohne Greencard ist das Verlassen der USA für sie aber mit Risiken verbunden. Für Annie und Shawn lief der gemeinsame Start in ihrer bayrischen Heimat nicht wie erhofft: Der Tierarzthelfer durfte nicht in Deutschland arbeiten und kehrte in die USA zurück. Doch nun gibt es wieder Hoffnung auf eine gemeinsame Zukunft.
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Genre:Romanze, Reality, Spielshow, Unterhaltung, Unterhaltung
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.