Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 11.01.2022: Der gestiefelte Caterer
19 Min.Folge vom 11.01.2022Ab 6
Dennis‘ Bar mit Grill in Arizona läuft gut, das Essen ist grandios, die Gäste fühlen sich wohl. Doch mit seinem neuen Koch David kamen die Probleme: Nach wenigen Wochen sanken die Einnahmen drastisch, aber die Anzahl der Mahlzeiten blieb gleich, vor allem Pizza verschwindet in großer Zahl. Doch von Dennis‘ Lokal hängen seine Kinder, seine Verlobte und 15 weitere Familien ab – die Probleme könnten alle ruinieren. Sobald Dennis nicht im Laden ist, geht der Umsatz sofort zurück. Auch die Kolleg:innen beschweren sich über Koch David und seine Arbeitsweise. „Mystery Diners" klärt die Hintergründe auf.
