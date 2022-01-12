Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 12.01.2022: Party an der Zapfsäule
19 Min.Folge vom 12.01.2022Ab 12
Die zum Restaurant umgebaute Tankstelle in Arizona ist ein beliebter Treffpunkt – aber Inhaberin Kim Brennan läuft auf Reserve. Seit neun Jahren hat sie hier eine 80-Stunden-Woche, wohnt fast im Lokal und schmeißt den Laden. Trotzdem verliert ihr Team laut Buchhaltung 4000 Dollar pro Monat an der Bar. Was passiert, wenn Kim mal nicht da ist? Wirtschaftet hier jemand in die eigene Tasche oder verschenkt jede Menge Drinks? Kim hat mehrere Bardamen und davon Partymaus Claire im Visier. Immer wenn sie Schicht hat, sitzen ihre Freund:innen am Tresen. „Mystery Diners“ installiert versteckte Kameras.
