Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 12.01.2022: Bleibt in der Familie
20 Min. Folge vom 12.01.2022
Brett und Rose Hoffman führen das Murphy’s mit guter, deutscher Hausmannskost in Arizona und tun alles, damit sich ihre Gäste wohl fühlen. Nach 25 Jahren Restaurantbetrieb wünschen sich die beiden etwas mehr Freizeit und haben deshalb Gunnar eingearbeitet, den Mann ihrer Nichte. Brett ist der Meinung, dass es von da an bergab ging, und Gunnar ihr Lokal gegen die Wand fährt, denn er hält ihn für stinkfaul. Rose dagegen glaubt an die Fähigkeiten des jungen Mannes. Charles und seine Ermittler sollen Gunnar undercover auf die Finger schauen. Ist er bloß ein harmloser Tollpatsch oder ein Betrüger?
Genre: Kochen
Altersfreigabe: 12
12
