Mystery Diners - Undercover im Lokal
Folge vom 13.01.2022: Keine kompetenten Kellner
19 Min.Folge vom 13.01.2022Ab 12
Jays preisgekröntes Lokal in Arizona bietet erstklassige Küche, super Weine und besten Service. Da es nahe der Uni liegt, arbeitet Jay gerne mit Student:innen – und verlangt viel von seinem Team. Trotzdem lässt der Service plötzlich nach, was sinkende Einnahmen und schlechte Online-Bewertungen bringt. In den Kommentaren steht, dass die Bedienungen langsam, unhöflich und ahnungslos seien. Dabei ist gute Mundpropaganda in der Gastronomie entscheidend. Ein einzelner kann den Rest der Belegschaft negativ beeinflussen, deshalb gibt sich Ermittler Danny als neuer Kollege aus und wird mitbedienen.
