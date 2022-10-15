Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachtgschicht

Staffel 01 Folge 01: Von Würsteln und Strizzis

ATVStaffel 1Folge 1vom 15.10.2022
Staffel 01 Folge 01: Von Würsteln und Strizzis

47 Min.Folge vom 15.10.2022Ab 12

In Folge 1 wirft die NACHTGSCHICHT einen Blick hinter die Kulissen einer Wiener Peepshow. Auch am Würstelstand in Linz geht es rund. An dem beliebten Nacht-Treffpunkt kommen Stammkunden und Neukunden zusammen und über Gott und die Welt geplaudert. In Graz ist eine beliebte 24-Stunden Tankstelle im Focus der NACHTGSCHICHT. Sie ist die letzte Zuflucht für Nachtaktive, die schnell einen Kaffee trinken, einkaufen oder sich mit Freunden treffen wollen. Vom Taxifahrer, der noch nie am Tag gefahren ist, über einen Autoliebhaber, der jede Nacht 2h lang sein Auto wäscht, bis hin zu Jugendlichen, die einfach eine gute Zeit haben wollen – das Klientel ist bunt gemischt und die MitarbeiterInnen kennen ihre Stammgäste ganz genau… Außerdem wird der DJ der Wiener Bettelalm begleitet – ihm war früher die Musik wichtiger als Sex – ob das heute auch noch so ist?

