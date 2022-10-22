Staffel 01 Folge 02: Allerlei LeckereiJetzt kostenlos streamen
Nachtgschicht
Folge 2: Staffel 01 Folge 02: Allerlei Leckerei
In Folge 2 werfen wir einen Blick hinter die Kulissen einer Grazer Bäckerei. Mit echter Hingabe wird hier geknetet und liebevoll geformt. Überwiegt wieder einmal die Faulheit zum Kochen oder bleibt im stressigen Berufsalltag schlichtweg keine Zeit, dann wird einfach beim Lieferservice bestellt. Das haben auch die Betreiber von Hungry Lama unlängst bemerkt, die ihre Kundschaft an keinem Tag der Woche hungrig zu Bett gehen lassen. Für viele darf auch der nächtliche Besuch beim Würstelstand am Südtirolerplatz in Wien nicht fehlen. Es werden durchaus lange Anreisewege auf sich genommen, um genüsslich in ein Würstel zu beißen oder um mit Freunden und Kollegen in alten Zeiten zu schwelgen. Für DJ Wiesi bestimmt seit 35 Jahren nicht nur der Beat, sondern auch die Arbeitszeit sein Leben. Der Arbeitsalltag endet für den nachtaktiven 58-Jährigen erst in den frühen Morgenstunden. Für ihn ist der Erfolg seines Jobs vergleichbar mit Sex: es ist die langjährige Erfahrung, die zählt.
