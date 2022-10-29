Staffel 1 Folge 3: Vom Bier-Pub bis ins BordellJetzt kostenlos streamen
Nachtgschicht
Folge 3: Staffel 1 Folge 3: Vom Bier-Pub bis ins Bordell
Mit hohen Erwartungen stürzt sich der Neo-Wannabe Instagram Star „String Peter“ in das Linzer Nachtleben. Sein Leitsatz „ab und zu, sind wir zua“ wird ordnungsgemäß ausgelebt, so eine Instagram Karriere muss schließlich hart erarbeitet werden. Den Followern muss optisch und unterhaltungstechnisch eine unvergessliche Nachteinlage präsentiert werden. Trotz herbstlicher Temperaturen präsentiert „String-Peter“ im Linzer Szenelokal Hasenstall seinen Prachtkörper in einem knappen rosa Einteiler. Während „String-Peter“, mit seinem aufreizenden Outfit, der Gästeschar Appetit auf mehr machen möchte, wird in Wien der Heißhunger auf klassische Weise gestillt. Mit deftigen Käsekrainern werden hungrige Besucher angelockt. Statt Wiener Sehenswürdigkeiten zählen bei internationalen Partygästen eher die kulinarischen Hochgenüsse vom Wiener Würstelstandl. Was der Meisterwürstelkoch Markus an einem Abend zu sehen und zu hören bekommt, würde ausreichen, um ein ganzes Buch zu füllen. Ein Ort für tiefgreifende Gespräche zu später Stunde ist in Graz das Taxi. Wenn der Feierabendverkehr zu Ende geht und die Nachtstunden anbrechen, zeigen sich die Fahrgäste besonders redefreudig. Taxifahrer Hubert ist ein echter Nachtschwärmer und arbeitet vorwiegend in der Nacht. Um sich die Fahrzeit zu verkürzen, versucht der Grazer seinen Fahrgästen interessante Informationen zu entlocken.
