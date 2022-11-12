Staffel 1 Folge 5: Viel Trara in der Gay BarJetzt kostenlos streamen
Nachtgschicht
Folge 5: Staffel 1 Folge 5: Viel Trara in der Gay Bar
49 Min.Folge vom 12.11.2022Ab 12
Ganz nach dem Motto „Bist ein Mann oder eine Prinzessin?“ möchten sich die Männer bei den Fahrgeschäften am Urfahranermarkt in Linz beweisen. Vom Studenten bis hin zum Anwalt – im Gay Club auf der Naked Party in Wien findet man ein breit gefächertes Publikum. Die Bahnarbeiter der ÖBB in Wien leisten rund um die Uhr harte Arbeit, damit die Fahrgäste sicher und pünktlich unterwegs sein können. Im unterirdischen Kanalsystem wird ebenfalls hart geschuftet. Da freut es die Angestellten umso mehr, wenn in den Abwässern von Wien auch mal ein kleiner Schatz gefunden wird.
Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12SEXUALITAET, DESORIENTIERUNG
Copyrights:© ProsiebenSat.1 PULS4