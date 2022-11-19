Staffel 1 Folge 6: Harte Arbeit, wilde PartysJetzt kostenlos streamen
Nachtgschicht
Folge 6: Staffel 1 Folge 6: Harte Arbeit, wilde Partys
In der Disco Excalibur in Hartberg wird getanzt, gefeiert und geschmust was das Zeug hält. Das HBz-DJ-Duo Niklas und Nils wird von der Partymeute bereits sehnlichst erwartet. Keiner versteht es besser, den oststeirischen Dancefloor zum Beben zu bringen. Am Großmarkt Wien wird unterdessen hart geschuftet. Mehrere hundert Gastronomen und Hoteliers werden von hier aus mit Produkten aus aller Welt versorgt. Hoch über den Dächern von Graz lädt Gastgeber Christof Widakovich im Restaurant Schlossberg zur Event-Premiere von „Wine Dine Disco“ ein. Mit dabei ist Türsteherlegende Isi Kolcu, ein bekanntes Gesicht der Grazer Partyszene. Zeitgleich tanzen hochbegeisterte Freunde der Blasmusik im burgenländischen Illmitz zur Band "Blechsound". Mit Vollgas wird durch die Nacht gefeiert. Eine Sperrstunde kennt hier keiner.
