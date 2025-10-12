Zum Inhalt springenBarrierefrei
Nachts im Museum mit Kabarettist Alf Poier im "Terra Technica"

Folge vom 12.10.2025

Jürgen Peindl besucht mit Kabarettist und Liedermacher Alf Poier das „Terra Technica“ an der tschechischen Grenze. Es ist das weltweit größte Nostalgiemuseum mit Exponaten von 1880 bis heute. Darunter Jukeboxen, Grammophone, Autos und mehr.

