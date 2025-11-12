Naturhistorisches Museum WienJetzt kostenlos streamen
Nachts im Museum
Folge 4: Naturhistorisches Museum Wien
46 Min.Folge vom 12.11.2025
Entdecken Sie eines der bedeutendsten Museen der Welt! Begleiten Sie Österreichs prominenteste Physikerinnen und Physiker beim Erkunden des traditionsreichen Hauses. Über 13 Millionen Objekte erzählen faszinierende Geschichten über Natur, Wissenschaft und die Entwicklung unseres Planeten.
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Nachts im Museum
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Genre:Wissenschaft, Talk, Unterhaltung
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