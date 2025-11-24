Heimatmuseum Bad MitterndorfJetzt kostenlos streamen
Nachts im Museum
Folge 5: Heimatmuseum Bad Mitterndorf
49 Min.Folge vom 24.11.2025
Das Heimatmuseum Bad Mitterndorf präsentiert eine eindrucksvolle Prächtenausstellung, die die lange Tradition der lokalen Masken- und Brauchtumskultur lebendig zeigt. Die Sendung bietet faszinierende Einblicke in historische Exponate und die Bedeutung dieser einzigartigen Figuren für die Region.
