Nachts im Museum

Heimatmuseum Bad Mitterndorf

krone.tvStaffel 1Folge 5vom 24.11.2025
Folge 5: Heimatmuseum Bad Mitterndorf

49 Min.Folge vom 24.11.2025

Das Heimatmuseum Bad Mitterndorf präsentiert eine eindrucksvolle Prächtenausstellung, die die lange Tradition der lokalen Masken- und Brauchtumskultur lebendig zeigt. Die Sendung bietet faszinierende Einblicke in historische Exponate und die Bedeutung dieser einzigartigen Figuren für die Region.

