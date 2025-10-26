"Wirtschaftsmuseum Wien" mit Bundespolizeidirektor General Michaek TakàcsJetzt kostenlos streamen
Nachts im Museum
Folge 3: "Wirtschaftsmuseum Wien" mit Bundespolizeidirektor General Michaek Takàcs
51 Min.Folge vom 26.10.2025
Heute aus dem "Wirtschaftsmuseum Wien" mit Gast Bundespolizeidirektor General Michaek Takàcs . Der oberste Polizist Österreichs - Chef von 33.000 Polizeibeamten im ganz persönlichen Gespräch!
