Nachts im Museum

"Wirtschaftsmuseum Wien" mit Bundespolizeidirektor General Michaek Takàcs

krone.tvStaffel 1Folge 3vom 26.10.2025
Folge 3: "Wirtschaftsmuseum Wien" mit Bundespolizeidirektor General Michaek Takàcs

51 Min.Folge vom 26.10.2025

Heute aus dem "Wirtschaftsmuseum Wien" mit Gast Bundespolizeidirektor General Michaek Takàcs . Der oberste Polizist Österreichs - Chef von 33.000 Polizeibeamten im ganz persönlichen Gespräch!

