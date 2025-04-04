Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 04.04.2025: Die Luft wird dünner
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
Die Anstrengungen zahlen sich aus. Cheenys Unterschlupf speichert nach den Umbauarbeiten mehr Wärme. Ab sofort muss sie nachts nicht mehr frieren. Damit wäre ein Problem gelöst. Und in einem Stachelschwein-Bau hockt möglicherweise eine nahrhafte Mahlzeit. Cheeny versucht die bis 18 Kilo schweren Nagetiere in Südafrika mit Rauch aufzuscheuchen. Kaila hat sich aus Versehen in den Finger geschnitten. Die Wunde ist ziemlich tief. Eine Infektion könnte für sie in Mexiko das Aus bedeuten. Und Terra klagt in der Sierra Madre über Herzrasen und Schwindelgefühle.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.