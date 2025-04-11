Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 11.04.2025: Leere Fallen
44 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Die Kriegsbemalung soll Cheeny zusätzlich motivieren. Denn die Survival-Kandidatin kann deutlich spüren, dass ihre Kräfte schwinden. Ohne Nahrung hält sie in der Karoo-Halbwüste nicht mehr lange durch. Auf ihrer Erkundungstour in der Wildnis hält Cheeny in jedem noch so kleinen Tümpel nach Fischen Ausschau. Auch Kaila benötigt dringend Energie. Der Proteinmangel wirkt sich negativ auf ihre körperliche Leistungsfähigkeit aus. Umso mehr freut sich die Überlebenskünstlerin auf das Fleisch einer Lanzenotter. Aber die Mahlzeit am Lagerfeuer bekommt ihr nicht.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.