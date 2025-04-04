Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 04.04.2025: Selbstzweifel
44 Min.Folge vom 04.04.2025Ab 12
In Guyana schüttet es wie aus Eimern. Und Jamies Unterschlupf ist undicht. Jetzt könnte der Survival-Profi eine helfende Hand gebrauchen, die dafür Sorge trägt, dass das Lagerfeuer nicht erlischt, während er den Schaden repariert. Aber die Kandidat:innen müssen alle Herausforderungen aus eigener Kraft meistern. Das gilt auch für die Nahrungsbeschaffung. James betreibt beim Fischfang viel Aufwand. Doch die Ausbeute lässt zu wünschen übrig. Und Shanika gerät beim Überlebenskampf in der Wildnis ins Schwitzen. Denn die afrikanische Sonne ist gnadenlos.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.