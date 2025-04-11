Naked Survival: Jeder für sich!
Folge vom 11.04.2025: Die Kraft der Zuversicht
44 Min.Folge vom 11.04.2025Ab 12
Das Schildkrötenfleisch schmeckt wie eine Mischung aus Huhn und Ziege. Der nahrhafte Eintopf liefert viel Energie und hat auch einen psychologischen Effekt. Nach diesem Erfolgserlebnis blickt Shanika in Südafrika deutlich zuversichtlicher auf die kommenden Aufgaben. Kaila dagegen fühlt sich nach dem Verzehr einer Lanzenotter immer noch schlecht. Die Bauchschmerzen sind beim Überlebenskampf eine zusätzliche Belastung. Und Fernando lässt sich auch von Rückschlägen nicht unterkriegen. Der Survival-Kandidat bleibt fokussiert und seine Beharrlichkeit zahlt sich aus.
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Genre:Reality-Spielshow, im Freien/Outdoor, Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1, Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.