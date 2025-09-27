Natur im Garten vom 28.09.2025Jetzt kostenlos streamen
Karl Ploberger präsentiert ein Gartenparadies im Waldviertel, bereitet die Gärten auf den Herbst vor und Kräuterhexe Uschi Zezelitsch widmet sich der Goldrute. Berta Scherzer hat in Schrems einen 8000 m² großen Schaugarten geschaffen. Prächtige Staudenbeete, ein großer Schwimmteich und natürliche Elemente, die harmonisch in die Landschaft integriert sind, machen den Garten zu einer Oase der Ruhe. Vom Hochsommer geht's oft direkt in den Herbst und das stellenweise mit Unmengen an Regen. Was das für die Pflanzen heißt und wie man den Garten wieder fit bekommt - Karl Ploberger weiß, was zu tun ist. Bei Uschi Zezelitsch dreht sich heute alles um die Goldrute. Die Kräuterhexe präsentiert dazu kein klassisches Rezept, sondern einen „All in one“-Tipp, wie man die Heilkräfte der Pflanze am besten einsetzen kann. Die Gärtnerinnen auf der Garten Tulln kümmern sich um den Kräuterrasen. An kahlen Stellen wird mit speziellem Saatgut nachgestreut, um die Artenvielfalt zu erhöhen. Bildquelle: ORF/Katja Batakovic/Natur im Garten
