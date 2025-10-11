Natur im Garten vom 12.10.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 47: Natur im Garten vom 12.10.2025
25 Min.Folge vom 11.10.2025
Karl Ploberger führt durch grüne Oasen in Oberösterreich, stellt exotische Pflanzen aus Südamerika und Mexiko vor und besucht Kräuterhexe Uschi Zezelitsch, die eine pikante Mais-Füllung für Erdäpfel zubereitet. In Ried im Traunkreis zeigt Renate Brunner ihr natur- und tierfreundliches Gartenparadies mit Hügeln, üppigen Beeten und 13 Hochbeeten voller Gemüse. Außerdem dreht sich alles um Säulenobst – die platzsparende Alternative für den eigenen Obstgarten. Ein bunter Streifzug durch kreative und nachhaltige Gartengestaltung. Bildquelle: Leopold Mayrhofer
