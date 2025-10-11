Zum Inhalt springenBarrierefrei
Karl Ploberger führt durch grüne Oasen in Oberösterreich, stellt exotische Pflanzen aus Südamerika und Mexiko vor und besucht Kräuterhexe Uschi Zezelitsch, die eine pikante Mais-Füllung für Erdäpfel zubereitet. In Ried im Traunkreis zeigt Renate Brunner ihr natur- und tierfreundliches Gartenparadies mit Hügeln, üppigen Beeten und 13 Hochbeeten voller Gemüse. Außerdem dreht sich alles um Säulenobst – die platzsparende Alternative für den eigenen Obstgarten. Ein bunter Streifzug durch kreative und nachhaltige Gartengestaltung. Bildquelle: Leopold Mayrhofer

