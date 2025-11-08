Natur im Garten vom 09.11.2025Jetzt kostenlos streamen
Natur im Garten
Folge 50: Natur im Garten vom 09.11.2025
25 Min.Folge vom 08.11.2025
Karl Ploberger präsentiert einen außergewöhnlichen Schau- und Nutzgarten in Irland, verschiedene Christrosen-Sorten und bei Kräuterhexe Uschi Zezelitsch dreht sich alles um die Engelwurz. In Irlands Hauptstadt Dublin liegen die Airfield Estate Gärten. Ein lebendiges Stück Geschichte, das gleichzeitig zeigt, wie nachhaltig Garteln heute sein kann. Diese Verbindung von Landwirtschaft und Gartenkunst macht den Ort einzigartig. Bildquelle: Leopold Mayrhofer/Natur im Garten
